Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:51, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

The Economist: ВС России уничтожили несколько систем ПВО Patriot на Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Российская армия уничтожила несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Запад передал Украине. Об этом сообщило британское издание The Economist.

Сколько именно было уничтожено систем, в материале не уточняется. Авторы публикации указывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали Patriot для защиты ряда городов, включая Харьков.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался на острую нехватку средств ПВО и ракет. Сообщалось, что российские войска наносят огромный ущерб Украине с помощью авиационных управляемых бомб.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан. Его вычислили по необычной примете

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Криворожской области

      Оценены масштабы весеннего половодья в России

      Парень увидел необычный список в телефоне девушки и задумался о расставании

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      В Одесской области после взрывов поврежден объект транспортной логистики

      Анонсированы переговоры Лаврова с китайским коллегой

      В РФ задержали находящегося в розыске за расправу над двумя солдатами иностранца

      Россияне назвали критерии выбора работы

      В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше