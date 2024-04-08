В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

The Economist: ВС России уничтожили несколько систем ПВО Patriot на Украине

Российская армия уничтожила несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Запад передал Украине. Об этом сообщило британское издание The Economist.

Сколько именно было уничтожено систем, в материале не уточняется. Авторы публикации указывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали Patriot для защиты ряда городов, включая Харьков.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался на острую нехватку средств ПВО и ракет. Сообщалось, что российские войска наносят огромный ущерб Украине с помощью авиационных управляемых бомб.