В России предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

«Известия»: Госдума предложила отказаться в России от бумажных квитанций за ЖКУ

Россиянам дадут возможность отказаться от получения бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишут «Известия».

Комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ поддержали инициативу по переходу всех регионов страны на электронные платежки. При этом желающие смогут по-прежнему получать бумажное извещение, переход на «цифру» будет возможен только с личного заявления пользователя.

Ранее депутаты «Единой России» предложили обновить платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Законопроектом предлагается вынести плату за текущий ремонт в отдельную строку. В настоящее время россияне платят только за содержание общего имущества, куда могут не входить расходы на текущий ремонт. Из-за этого он может выполняться не в полном объеме либо обходиться слишком дорого.