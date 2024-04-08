В российском регионе 10 апреля объявили нерабочим днем

В Карачаево-Черкессии объявили 10 апреля нерабочим днем в честь Ураза-байрама

В Карачаево-Черкесии объявили среду, 10 апреля, нерабочим днем в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Соответствующий указ подписал глава российского региона Рашид Темрезов, сообщается на сайте правительства республики.

Из документа следует, что администрации предприятий, организации и учреждения различных форм собственности могут организовать работу с учетом реальных возможностей рабочих и служащих.

В случае, если работодатель не может предоставить человеку выходной 10 апреля, он обязан компенсировать его другим днем отдыха.

Каждый год мусульмане отмечают Ураза-байрам после окончания строгого поста во время священного месяца Рамадан. По исламскому календарю Ураза-байрам отмечают в первые три дня месяца Шавваль, который начинается сразу после Рамадана.

