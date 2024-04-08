В российском регионе опрокинулся автобус с пассажирами

В Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами, два человека погибли

В Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Автобус съехал с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе. В результате ДТП два пассажира лишились жизни, еще десять человек госпитализированы.

В полиции отметили, что причиной аварии стала небезопасная скорость, которую выбрал водитель транспортного средства.

7 апреля Новосибирске водитель резко стартовавшего минивэна выронил пассажиров. К пострадавшим сразу же подошел прохожий, попытавшийся оказать пострадавшим помощь, однако через несколько секунд он был сбит вернувшимся водителем. Тот подъехал вплотную к своим экс-пассажиркам, после чего спровоцировал драку сразу с несколькими прохожими.