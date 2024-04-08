В сети распространилось видео с «бомбой» под купюрой в Москве

В сети распространилось видео с взрывным устройством под купюрой в Москве

В мессенджерах и социальных сетях распространилась видеозапись, на которую попала десятирублевая купюра с заложенным под ней взрывным устройством. Однако достоверность ролика не подтвердилась.

Сообщество «С места события!» во «ВКонтакте» написало, что девятилетний мальчик нашел бомбу, оставленную под десятирублевой купюрой в одном из дворов Москвы. Утверждается, что школьник позвонил в полицию, а саперы обезвредили взрывное устройство.

На ролике, прикрепленном к посту, видна банкнота, под которой заметен черный предмет. Как объясняет автор видео, это «подарок-сюрприз с проволочками».

Власти и силовые структуры Москвы не сообщали о найденном под купюрой взрывном устройстве.

В социальных сетях уже несколько лет распространяются фейки о бомбах, заложенных на улицах и в зданиях в разных регионах России. Так, в марте в сети появились сообщения о взрывающихся купюрах в Уфе. До этого говорилось о бомбах в банкнотах на улицах Крыма.

Выяснилось, что эти и многие другие сообщения рассылают, чтобы запугать россиян.

Информация о том, что в Москве школьник нашел бомбу под купюрой, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».