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12:49, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

В сети распространилось видео с «бомбой» под купюрой в Москве

В сети распространилось видео с взрывным устройством под купюрой в Москве

Кадр: страница «C места события!» во ВКонтакте

В мессенджерах и социальных сетях распространилась видеозапись, на которую попала десятирублевая купюра с заложенным под ней взрывным устройством. Однако достоверность ролика не подтвердилась.

Сообщество «С места события!» во «ВКонтакте» написало, что девятилетний мальчик нашел бомбу, оставленную под десятирублевой купюрой в одном из дворов Москвы. Утверждается, что школьник позвонил в полицию, а саперы обезвредили взрывное устройство.

На ролике, прикрепленном к посту, видна банкнота, под которой заметен черный предмет. Как объясняет автор видео, это «подарок-сюрприз с проволочками».

Власти и силовые структуры Москвы не сообщали о найденном под купюрой взрывном устройстве.

В социальных сетях уже несколько лет распространяются фейки о бомбах, заложенных на улицах и в зданиях в разных регионах России. Так, в марте в сети появились сообщения о взрывающихся купюрах в Уфе. До этого говорилось о бомбах в банкнотах на улицах Крыма.

Выяснилось, что эти и многие другие сообщения рассылают, чтобы запугать россиян.

Информация о том, что в Москве школьник нашел бомбу под купюрой, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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