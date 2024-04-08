Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах
Бразилия должна немедленно принять меры на фоне угроз со стороны американского предпринимателя Илона Маска, заявил генпрокурор Хорхе Мессиас. Его слова приводит Financial Times.
Генпрокурора возмутила критика бизнесменом решения о блокировке нескольких бразильских аккаунтов в сосцести X, принятое Верховным судом Бразилии. Он подчеркнул, что иностранные миллиардеры, контролирующие социальные сети, не должны игнорировать постановления суда и угрожать властям. «Необходимо срочно регулировать социальные сети», — считает Мессиас.
Ранее Верховный суд Бразилии обязал X заблокировать ряд популярных бразильских аккаунтов без объяснения причин. В ответ владелец соцсети Илон Маск пообещал «опубликовать все требования и то, как эти запросы нарушают бразильское законодательство».
Он также предположил, что это решение принял судья Александр Де Морае. Предприниматель обвинил его в бесстыдном и многократном предательстве Конституции и народа Бразилии, призвав его «уйти в отставку или подвергнуться импичменту».