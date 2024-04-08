Власти Бразилии обвинили Илона Маска в угрозах

Генпрокуратура Бразилии потребовала принять срочные меры на фоне угроз от Маска

Бразилия должна немедленно принять меры на фоне угроз со стороны американского предпринимателя Илона Маска, заявил генпрокурор Хорхе Мессиас. Его слова приводит Financial Times.

Генпрокурора возмутила критика бизнесменом решения о блокировке нескольких бразильских аккаунтов в сосцести X, принятое Верховным судом Бразилии. Он подчеркнул, что иностранные миллиардеры, контролирующие социальные сети, не должны игнорировать постановления суда и угрожать властям. «Необходимо срочно регулировать социальные сети», — считает Мессиас.

Ранее Верховный суд Бразилии обязал X заблокировать ряд популярных бразильских аккаунтов без объяснения причин. В ответ владелец соцсети Илон Маск пообещал «опубликовать все требования и то, как эти запросы нарушают бразильское законодательство».

Он также предположил, что это решение принял судья Александр Де Морае. Предприниматель обвинил его в бесстыдном и многократном предательстве Конституции и народа Бразилии, призвав его «уйти в отставку или подвергнуться импичменту».