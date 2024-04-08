ВСУ вновь ударили дроном по реактору ЗАЭС

Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ вновь ударили дроном по шестому энергоблоку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили дроном по шестому энергоблоку Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

Как сообщается, украинские военные попытались нанести удар дроном-камикадзе по реактору ЗАЭС. БПЛА был сбит российскими военными и упал на крышу блока.

«К сожалению, несмотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются», — подчеркивается в сообщении. В пресс-службе добавили, что угроз нарушения пределов безопасности станции не зафиксировано.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удары ВСУ по реакторам ЗАЭС опасной провокацией, которую засвидетельствовали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).