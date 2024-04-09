Блогерша пообщалась с узбеком и узнала о его жалости к российским пенсионерам

Тревел-блогерша побывала в Узбекистане, пообщалась там с местным жителем и узнала о его жалости к российским пенсионерам. Историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Русские — очень хорошие люди. Добрые, честные, порядочные. Всегда вовремя платят зарплату, никогда не обманывают. Только вот пенсионерам вашим я сочувствую, мне их очень жаль — о них в России никто не думает», — процитировала своего знакомого автор публикации.

Узбек рассказал россиянке, что когда он жил в Москве, он часто встречал у метро и магазинов пожилых женщин с протянутой рукой. «Как вообще такое возможно?! Не понимаю... Самое ужасное, что люди с безразличием проходили мимо, как будто не замечали старушек, словно это нормальная ситуация, как будто так и надо», — удивился собеседник блогерши.

По его словам, в Узбекистане такая картина невозможна, потому что люди всегда помогают друг другу как могут. Россиянка также отметила, что недовольство ее знакомого было вызвано не размером пенсий или отсутствием денег у пожилых людей, а тем фактом, что они остаются в одиночестве, а дети о них не заботятся.

«У нас так заведено: помогать тем, кому совсем жить не на что. Например, если на улице живет больной человек или инвалид, то каждый день ему должны приносить еду соседи, каждый по очереди. То же самое, если пенсионер потерял родственников и стал одиноким. Дело ведь не в том, какая пенсия, а в отношениях между людьми и во взаимопомощи», — подчеркнул узбек.

Ранее другой российский путешественник побывал в Швеции и рассказал, как живут местные пенсионеры. По словам автора публикации, они хорошо одеваются, ужинают в не самых дешевых ресторанах и путешествуют по миру.