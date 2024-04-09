Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 9 апреля 2024Силовые структуры

Четыре автомобиля попали в ДТП на западе Москвы

РИА Новости: четыре машины попали в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Четыре машины столкнулись на западе Москвы на Кутузовском проспекте днем 9 апреля, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В 11:08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин», — говорится в публикации.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекались восемь человек и две единицы техники, обстоятельства аварии выясняются.

Позднее в МВД уточнили, что в ДТП попало пять автомобилей, пострадавших нет. Проезжую часть освободили.

Ранее в Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами. Транспортное средство съехало с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

      «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа

      Директор ЗАЭС заявил о беспрецедентных атаках украинских беспилотников

      Белый дом оценил возможность Китая оказывать помощь России в связи с СВО

      В России обвинили ВСУ в применении химоружия под Клещеевкой

      На Украине раскрыли пункты утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

      В НАТО отказались доверять России на переговорах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше