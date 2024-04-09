Четыре автомобиля попали в ДТП на западе Москвы

РИА Новости: четыре машины попали в ДТП на Кутузовском проспекте

Четыре машины столкнулись на западе Москвы на Кутузовском проспекте днем 9 апреля, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В 11:08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин», — говорится в публикации.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии привлекались восемь человек и две единицы техники, обстоятельства аварии выясняются.

Позднее в МВД уточнили, что в ДТП попало пять автомобилей, пострадавших нет. Проезжую часть освободили.

Ранее в Самарской области опрокинулся автобус с пассажирами. Транспортное средство съехало с трассы Урал — Муханово в Кинельском районе.