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07:29, 9 апреля 2024Силовые структуры

Глава СКР поручил возбудить дело из-за нападения подростков на отца с сыном

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения подростков у метро Петербурга
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / via Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения подростов на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин потребовал также предоставить ему доклад по этому делу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро «Черная речка» из-за девичьей куртки, которую якобы несовершеннолетний не вернул знакомой около полугода назад. Пострадавший рассказал полицейским, что группа молодых людей потребовала у него и его сына 35 тысяч рублей за эту куртку. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали избивать руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из аэрозольного оружия, после чего вся компания скрылась.

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      Екатерина Кашурникова
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