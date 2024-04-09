Глава СКР поручил возбудить дело из-за нападения подростков на отца с сыном

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения подростков у метро Петербурга

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения подростов на 45-летнего мужчину и его 18-летнего сына у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин потребовал также предоставить ему доклад по этому делу. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что подростки с пистолетом напали на отца и сына у метро «Черная речка» из-за девичьей куртки, которую якобы несовершеннолетний не вернул знакомой около полугода назад. Пострадавший рассказал полицейским, что группа молодых людей потребовала у него и его сына 35 тысяч рублей за эту куртку. После отказа мужчину и юношу повалили на землю и начали избивать руками и ногами. Один из нападавших несколько раз выстрелил вверх из аэрозольного оружия, после чего вся компания скрылась.