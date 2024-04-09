Глава Гагаузии рассказала о спасительной роли России для жителей автономии

Глава Гагаузии Гуцул: Россия снова спасла народ республики

Россия снова спасла народ Гагаузии и подтвердила свой статус друга и защитника автономии. Об этом написала в своем Telegram-канале глава Гагаузии Евгения Гуцул, комментируя подписание соглашения с Промсвязьбанком.

Политик напомнила о своем рабочем визите в Москву, где обсуждала льготы для сельскохозяйственной продукции, скидки на поставку газа и доступ к российской платежной инфраструктуре. «Эти меры позволят преодолеть устроенную Кишиневом экономическую блокаду и привести в Гагаузию средства для финансирования наших социальных, инфраструктурных и экономических проектов», — заявила политик.

По ее словам, соглашение по предоставлению доступа к платежной инфраструктуре поможет получать социальные выплаты работникам бюджетных учреждений автономии.

«Это очень важный момент для нас. Россия снова спасла наш народ и подтвердила свой статус друга и защитника гагаузов. Работы еще очень много, но мы уже точно знаем, что победа будет за нами!» — заключила глава.

Ранее стало известно, что, по информации исполкома автономии, Евгения Гуцул снова посетила Россию с рабочим визитом.