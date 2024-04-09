Покончивший с собой участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров был в процессе развода

Оперный певец Евгений Кунгуров, тело которого было найдено вечером в понедельник, 8 апреля, на улице в Москве, несколько раз лежал в психиатрической клинике. По информации Telegram-канала Mash, артист после выписки из больницы в 2023 году обращался к гипнологам и остеопатам.

Канал отметил, что психические расстройства у Кунгурова осложнялись проблемами со здоровьем. Кроме того, участник шоу «Голос» находился в процессе развода.

Кунгуров жаловался на раздвоение личности и тревогу

Mash пишет, что в 2023 году у заслуженного артиста России Кунгурова диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию. Он якобы жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию, а после выписки из медучреждения перестал пить таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам.

Проблемы с психикой у певца начались десять лет назад с депрессии и пристрастия к алкоголю, пишет канал. Утверждается, что в 2015 году он обратился к психиатру и тот назначил препараты, которые артист принимал недолго.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Психические расстройства осложнялись проблемами со здоровьем. Певец наблюдался у онколога», — отмечает Mash.

Соведущая Кунгурова подтвердила его смерть

Актриса Екатерина Гусева, которая вместе с Кунгуровым вела программу «Романтика романса» на телеканале «Культура», подтвердила его смерть. Об этом рассказал участник шоу «Голос» Александр Бичев. «Я позвонил Екатерине Гусевой (вместе с Евгением Кунгуровым вела передачу на телеканале "Культура"). К сожалению, это правда. Она подтвердила его смерть», — сообщил он kp.ru.

На своей странице во «ВКонтакте» Бичев опубликовал пост, посвященный Кунгурову.

Женька, дорогой. Как же так. Я не верю. Я не хочу в это верить. Самый позитивный человек, которого я только знал. Не укладывается все это в голове Александр Бичев певец

Тело Кунгурова нашли на улице в центре Москвы

Ранее сообщалось, что 8 апреля жена 40-летнего исполнителя обратилась к спасателям и в полицию. Она рассказала, что получила от супруга текстовое сообщение с угрозами свести счеты с жизнью, после чего он перестал отвечать на звонки. Прибывшие на Зоологическую улицу сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.

По данным ТАСС, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. «По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством», — сказал источник агентства.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чечни и Ингушетии. Был постоянным солистом Калининградского музыкального театра и приглашенным солистом театра «Новая опера». Вел программу «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!», «Голос» и «Большая опера».