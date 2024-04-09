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07:15, 9 апреля 2024Забота о себе

Поставившая брекеты девушка рассказала о неудачном первом сексуальном опыте

Фото: Atikah Akhtar / Unsplash

Молодая британка, поставившая брекеты, рассказала о неудачном первом опыте в постели. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам оставшейся анонимной девушки, молодого человека по имени Олли она встретила в университете, когда у нее еще не было сексуального опыта. Они не торопились сближаться, но однажды Олли позвал девушку к себе домой. «Его пенис застрял в моих брекетах. Дурацких сияющих новеньких брекетах, подаренных родителями на 21-й день рождения. Он издал леденящий душу крик, и в комнату вбежал его сосед», — вспоминает девушка.

Друг Олли согласился помочь паре «Он так аккуратно, как мог, освободил пенис из моих брекетов. Кажется, кровью залило все его красные простыни», — рассказала она. Молодой человек отказался обращаться к врачу и ушел с другом, а девушка ушла следующим утром.

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На следующий день она предложила Олли начать все сначала, но тот отказался. «После этого мы не говорили. Я видела его в университете и чувствовала, как внутри поднимается стыд, но еще и не могла не хихикать — что тоже не способствовало налаживанию наших отношений», — заключила она.

Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность намного позже своих подруг и из-за этого часто испытывала стыд. 44-летняя комедийная актриса рассказала, что первый сексуальный опыт приобрела в 35 лет.

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      Александра Лисица
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