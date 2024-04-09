Поставившая брекеты девушка рассказала о неудачном первом сексуальном опыте

Молодая британка, поставившая брекеты, рассказала о неудачном первом опыте в постели. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам оставшейся анонимной девушки, молодого человека по имени Олли она встретила в университете, когда у нее еще не было сексуального опыта. Они не торопились сближаться, но однажды Олли позвал девушку к себе домой. «Его пенис застрял в моих брекетах. Дурацких сияющих новеньких брекетах, подаренных родителями на 21-й день рождения. Он издал леденящий душу крик, и в комнату вбежал его сосед», — вспоминает девушка.

Друг Олли согласился помочь паре «Он так аккуратно, как мог, освободил пенис из моих брекетов. Кажется, кровью залило все его красные простыни», — рассказала она. Молодой человек отказался обращаться к врачу и ушел с другом, а девушка ушла следующим утром.

На следующий день она предложила Олли начать все сначала, но тот отказался. «После этого мы не говорили. Я видела его в университете и чувствовала, как внутри поднимается стыд, но еще и не могла не хихикать — что тоже не способствовало налаживанию наших отношений», — заключила она.

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