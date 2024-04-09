РУВИКИ представила пространство на выставке «Россия»

РУВИКИ открыла на выставке «Россия» павильон в честь 30-летия Рунета

Павильон интернет-энциклопедии РУВИКИ открылся на выставке «Россия» в честь 30-летия Рунета. Пространство имеет форму куба с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами.

«Интерактивный куб с зеркальными поверхностями символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации. Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии», — рассказала заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям Елена Литовченко.

Пространство РУВИКИ находится рядом с 75 Павильоном ВДНХ.

Новая интернет-энциклопедия заработала в июне 2023 года. Проект основан на идеях Википедии, но будет развиваться иначе организационно и технологически.

«В РУВИКИ есть редакция, которая внимательно следит за соответствием материалов источникам. Кроме того, мы сотрудничаем с внешними экспертами, которые помогают нам делать материалы максимально достоверными и качественными. В начале апреля РУВИКИ обновилась до версии 2.0: любой пользователь может выбрать светлую и темную тему, настроить шрифт, размер экрана, прослушать статьи в аудиоформате», — отметила Елена Литовченко.

