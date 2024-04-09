Путин ответил главе российского региона на просьбу о поддержке на выборах
Президент России Владимир Путин сделает все, чтобы оказать поддержку действующему главе Башкирии Радию Хабирову на предстоящих выборах главы региона. Об этом он сам заявил во время встречи с Хабировым, расшифровка беседы российского лидера и действующего главы Башкирии приводится на сайте Кремля.
Хабиров сообщил главе государства, что его полномочия скоро истекают, и он надеется, что доверие Путина позволит ему продолжить работу в регионе.
«Результаты [работы в регионе] хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать», — ответил на просьбу главы Башкортостана Путин, но напомнил, что окончательный выбор остается за жителями региона.
Президент Путин встретился с Радием Хабировым сегодня, 9 апреля. Глава Башкирии рассказал главе государства о выполнении поручений, работе с инвесторами и сельскохозяйственных достижениях республики.