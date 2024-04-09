Путин ответил главе российского региона на просьбу о поддержке на выборах

Путин заявил, что поддержит Хабирова, но выбор остается за жителями Башкирии

Президент России Владимир Путин сделает все, чтобы оказать поддержку действующему главе Башкирии Радию Хабирову на предстоящих выборах главы региона. Об этом он сам заявил во время встречи с Хабировым, расшифровка беседы российского лидера и действующего главы Башкирии приводится на сайте Кремля.

Хабиров сообщил главе государства, что его полномочия скоро истекают, и он надеется, что доверие Путина позволит ему продолжить работу в регионе.

«Результаты [работы в регионе] хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать», — ответил на просьбу главы Башкортостана Путин, но напомнил, что окончательный выбор остается за жителями региона.

Президент Путин встретился с Радием Хабировым сегодня, 9 апреля. Глава Башкирии рассказал главе государства о выполнении поручений, работе с инвесторами и сельскохозяйственных достижениях республики.