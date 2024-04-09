Пятиметровая змея приползла на кухню и попыталась проглотить пенсионерку

Daily Star: в ЮАР пятиметровый питон попытался проглотить пенсионерку

В ЮАР огромный питон приполз в дом, где жила пенсионерка, и попытался проглотить ее целиком. Об этом сообщает Daily Star.

Однажды ночью 62-летняя Шэрон Нортон услышала шум и решила, что в дом забрался вор. Света не было из-за отключения электричества, поэтому она, вооружившись тяжелым противнем и фонариком, направилась на кухню в полной темноте. К удивлению женщины, вместо вора на кухне ее поджидала пятиметровая змея.

У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела ее челюсти. Я со всей силы шарахнула ее по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась. Эти зверюги могут съесть целую антилопу, а во мне всего 157 сантиметров. Если бы я попала ей в пасть, то вряд ли что-то помешало бы ей проглотить меня целиком Шэрон Нортон пенсионерка

Нортон подозревает, что питон охотился на ее собак. Она разводит йоркширских терьеров, поэтому в прошлом у нее было 15 питомцев. Теперь их осталось только 11. Остальных съели три змеи, которые проникли в дом.

Пресмыкающееся поймал змеелов, которого вызвала женщина. По его заключению, это был эфиопский питон, распространенный в ЮАР, Мозамбике, Зимбабве, Намибии, Конго, Замбии, Бурунди, Танзании, Кении, Анголе и Ботсване. Такие змеи вырастают до 5,8 метра в длину.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поймал темного тигрового питона длиной 5 метров 18 сантиметров. Он столкнулся с гигантской змеей на восьмой месяц охоты.