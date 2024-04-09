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18:47, 9 апреля 2024Ценности

Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру для журнала

Фото: Nadia Lee Cohen / Interview Magazine

Барбадосская певица Рианна в образе монахини обнажила грудь на камеру во время съемки для журнала Interview. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя звезда позировала в головном уборе бренда Sarah Sokol, напоминающем аксессуар церковных служительниц. Также она примерила черные брюки и белую рубашку марки Dior, которую распахнула, продемонстрировав часть голого бюста.

Фото: Nadia Lee Cohen / Interview Magazine

Кроме того, знаменитость накрасила губы ярко-красной помадой, подвела глаза черным карандашом и нанесла на веки голубые тени. Также она сделала так называемые брови-ниточки и нарисовала на щеке миниатюрный крест.

Ранее в апреле Рианна показала откровенные кадры в нижнем белье из новой коллекции собственного бренда Savage X Fenty.

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      Карина Черных
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