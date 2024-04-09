Россиянка родила четырех детей вопреки уговорам врача не рожать из-за риска

Россиянка родила четырех детей вопреки уговорам врачей не рожать из-за возможных проблем со здоровьем. Ее историю публикует портал «Волжская правда».

Жительница Волжского в Волгоградской области Любовь Райс рассказала, что познакомилась с супругом Михаилом 17 лет назад на городском пляже. После женитьбы пара сразу захотела детей, однако женщине не сразу удалось забеременеть. И все же 6 октября 2011 года у них родилась первая дочь — Ксения, а ровно через год в ту же дату вторая дочь — Павла. «Как в сказке», — отметила Райс.

По словам героини материала, во время вторых родов врач сделала ей кесарево сечение и уговаривала больше не рожать из-за возможных рисков для здоровья, но волжанка решилась на еще две беременности.

«У меня была серьезная отслойка плаценты. Меня госпитализировали с кровотечением. Потом — каждый день УЗИ. Диагностировали большую гематому. Врачи отговаривали. Как могли. А я все время спрашивала про сердцебиение малыша. Долгое время ничего не менялось. А потом гематома исчезла, сильно удивив врачей», — призналась Райс, которая в итоге родила здорового сына Луку.

В заключение женщина высказалась и о родах четвертого ребенка — Саша появился на свет 21 сентября. «Когда я приехала в роддом, то попала в ту же операционную, где родился Лука, и к тому же врачу от Бога — Оксане Скородумовой. И над дверьми все теще висела икона святителя Луки», — уточнила она.

Ранее в апреле россиянка родила ребенка-богатыря.