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13:28, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

Более 7,8 тысячи сообществ присоединились к партнерской программе «ВКонтакте»

Фото: Ioana Han / Unsplash

Более 7,8 тысячи новых сообществ присоединились к масштабной партнерской программе «ВКонтакте» в период с мая 2023 года по март 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

По данным пресс-службы, участники, которые соответствовали новым критериям программы, получили в три раза больше просмотров от пользователей и в 2,8 раза больше комментариев, лайков и других реакций.

Обновление партнерской программы стало частью стратегии по работе с авторами. В течение года «ВКонтакте» поддерживала вовлекающие и развивающиеся сообщества: авторы получали рекомендации по созданию и продвижению контента. С помощью этого паблики смогли обновить контентную стратегию, стать участниками программы монетизации и улучшить показатели. «С мая 2023 года к партнерской программе "ВКонтакте" присоединились 7875 новых сообществ. Среди них как популярные группы, так и небольшие локальные и тематические паблики», — уточнили в пресс-службе.

Соцсеть анонсировала обновленные условия партнерской программы в апреле 2023 года. По новым условиям необходимо, чтобы сообщество прирастало на 1250 пользователей каждый месяц или в нем было не менее 500 тысяч подписчиков. Также учитывается охват контента: сообщество может стать участником программы, когда его контент за месяц просматривают не менее 30 процентов подписчиков. Для выполнения этого критерия авторам важно уделять внимание текстовым публикациям, историям и клипам.

В апреле «ВКонтакте» представит обновление раздела «Монетизация». Блок «Партнерская программа» станет более информативным и предоставит полную информацию о выполнении условий программы.

В феврале 2023 года соцсеть презентовала новый кабинет выплат авторам, которые получают доход через «ВКонтакте». Самозанятым начислялось повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход: на это компания выделила 20 миллионов рублей. Всего за первый год работы через новый кабинет выплачено 564 миллиона рублей.

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      Варвара Кошечкина
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