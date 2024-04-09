Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:46, 9 апреля 2024Забота о себе

Ученые назвали необычный способ борьбы с заеданием стресса

Nutrients: дружеская поддержка помогает избегать переедания из-за стресса

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ученые из Юго-Западного университета в китайском Чунцине нашли оригинальный способ борьбы с заеданием стресса. Выяснилось, что поддержка со стороны родных и друзей помогает избегать переедания на нервной почве, пишет журнал Nutrients.

Специалисты напомнили, что переедание на фоне стресса — это частая поведенческая реакция, при которой люди потребляют слишком много высококалорийной или сладкой пищи. Это делается для того, чтобы справиться с эмоциональным дискомфортом. Такая привычка в итоге может привести к ожирению и диабету.

Ученые провели два эксперимента. В них в общей сложности участвовали 274 человека. Людей разделили на четыре группы, в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы. Члены третьей группы должны были подбадривать себя сами, а четвертая была контрольной, участникам не давали никаких указаний.

Участникам эксперимента давали разные поручения, чтобы вызвать стресс. К примеру, выступить перед большой аудиторией. После ряда испытаний людям предложили на выбор различные блюда, как высококалорийные, так и диетические.

Удалось выяснить, что люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом.

Эксперт уточнила, что стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин. Однако мышцы во время активной работы способны сжигать их.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пристрастился к алкоголю и имел проблемы с психикой. Что известно о покончившем с собой участнике шоу «Голос»

      Ученые назвали необычный способ борьбы с заеданием стресса

      Блогер побывал в селе в Венесуэле и сравнил его с российской деревней

      Макрон обратился с призывом к Сербии

      Россиянам назвали запретные слова при общении с телефонными мошенниками

      Армения отказалась участвовать в заседании Совета глав МИД стран СНГ

      Названы самые популярные мошеннические схемы

      В России заявили о совершенствовании защиты Крымского моста

      Женщина отрезала начальнику пенис

      Врачи предупредили о малоизвестном связанном с сексом риске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше