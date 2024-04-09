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08:26, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове началась эвакуация оборудования предприятий ВПК

Марочко: из Харькова начали вывозить оборудование с предприятий ВПК
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Харькове началась скрытая эвакуация оборудования предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом сообщил РИА Новости подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий», — рассказал он.

По словам Марочко, предприятия занимаются ремонтом техники, производством дронов и пошивом форменной одежды. Эвакуация происходит в ночное время без привлечения внимания.

Ранее стало известно, что ситуация вокруг Харькова, а также защита города с помощью средств ПВО и РЭБ стали основной темой ставки президента Украины Владимира Зеленского.

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      Валентин Карант
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