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16:10, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

«Яндекс Музыка» обновила дизайн «Моей волны»

В «Яндекс Музыке» треки стали отмечаться цветами по их настроению

Фото: пресс-служба «Яндекс.Музыки»

В популярном сервисе «Яндекс Музыка» треки стали отмечаться цветами в зависимости от их настроения. Об изменении дизайна представители сервиса рассказали «Ленте.ру».

«Обновление дизайна "Моей волны" — еще один шаг в сторону большей персонализации сервиса. Открывая приложение "Яндекс Музыки", пользователь погружается в свой персональный музыкальный мир», — отметили в «Яндекс Музыке».

Сообщается, что с помощью системы персональных рекомендаций «Моя волна» дизайн приложения стал индивидуальным для каждого пользователя. Этого удалось добиться благодаря технологиям, отмечающим разными оттенками музыкальные треки. Специальные алгоритмы анализируют композиции и присваивают им определенный цвет. Разному настроению песен и мелодий соответствуют разные оттенки специальной палитры.

Кроме того, цвет присваивается и профилю самого пользователя. Слушатель получает определенный оттенок после анализа его плейлиста.

«Новый образ "Моей волны" динамичен — анимация подстраивается под ритм треков и реагирует на лайки. После нажатия на сердечко появляется импульс, который символизирует воодушевление пользователя от чутко подобранной для него музыки», — сообщили представители «Яндекс Музыки».

Ранее сообщалось, что «Яндекс Музыка» провела ребрендинг. В частности, в логотипе ноту заменили на импульс. Также главная страница стала индивидуальной для каждого пользователя.

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      Мария Большакова
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