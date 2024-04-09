Депутат Госдумы Журавлев: Украина мечтает взорвать ЗАЭС и обвинить в этом Россию

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина планирует взорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), а затем обвинить Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что украинские власти не думают о возможных радиационных последствиях атаки на АЭС. По его словам, чем сильнее будет радиационное заражение, тем лучше для Киева. «Взорвать ее [ЗАЭС], "переведя стрелки" на российскую армию — мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит», — подчеркнул он.

Журавлев считает, что у Владимира Зеленского и его окружения уже подготовлены пути отхода на Запад. Он добавил, что судьба населения Украины их никогда особо не интересовала.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но украинские власти, несмотря на это, «продолжают свою террористическую активность».