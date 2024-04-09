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23:38, 9 апреля 2024Мир

В США конгрессмены потребовали от Белого дома отчета о помощи Украине

Конгрессмены потребовали от Белого дома финансового отчета о помощи Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Конгресс США потребовал от Белого дома отчета о том, сколько страна потратила финансов на помощь Украине, пишет РИА Новости.

Согласно письму, направленному директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг, конгрессмены испытывают трудности в получении доступа к официальной информации администрации президента США Джо Байдена.

В документе отмечается, что не хватает главной информации о расходах правительства Соединенных Штатов, связанных с Украиной.

«Пожалуй, наиболее примечательным является тот факт, что мы до сих пор в точности не знаем, сколько в общей сложности Соединенные Штаты потратили на этот конфликт», — говорится в письме.

Конгрессмены настаивают на том, что правительству следует внести в отчетность по Украине еще 900 миллионов долларов, которые отправил Пентагон Киеву в виде военной помощи. Также у администрации Байдена есть возможность передать часть запасов американского оружия на сумму свыше четырех миллиардов долларов.

Чиновники потребовали, чтобы Белый дом предоставил им всю информацию, которая касается выделяемых украинскому правительству средств и того, как долго США намерены оказывать такую поддержку в будущем.

Ранее республиканский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что США тратят 80 тысяч долларов в секунду на Украину.

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      Марина Совина
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