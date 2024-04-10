В США спрогнозировали последствия от возможной конфискации российских активов

Обозреватель NYT Колдуэлл: конфискация российских активов серьезно навредит США

Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США, заявил обозреватель газеты The New York Times (NYT) Кристофер Колдуэлл.

По его словам, в случае реализации этих планов, Вашингтон испытает «невиданный приступ боли» от 34-триллионного госдолга США. «Другие страны (не только Россия) увидят в этом грабеж. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты», — спрогнозировал он последствия.

Журналист назвал доллар ценнейшим активом из всех, что есть в наличии у США. По его мнению, именно благоадаря ему Вашингтон имеет определенные рычаги контроля над мировой экономикой, а также возможность наращивать долг.

Колдуэлл допустил, что Россия, Китай и другие страны могут перестать доверять доллару как средству обмена. «Мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга», — подчеркнул обозреватель.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что для изъятия активов РФ существуют «веские международные правовые, экономические и моральные основания».