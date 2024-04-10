Супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда Gloria Jeans

Супермодель Ирина Шейк стала лицом российского модного бренда Gloria Jeans и снялась для рекламной кампании в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) этой марки одежды и обуви.

В размещенном видео 38-летняя манекенщица предстала в белом бюстгальтере и серых джинсах с высокой посадкой, а также незастегнутой черной куртке-бомбере с серым капюшоном. Шейк также надела для съемки черные мини-шорты, кофту и бежевый плащ.

«Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории», — заявили представители Gloria Jeans в описании к ролику.

В марте Ирина Шейк снялась в необычном образе для рекламы новой коллекции украшений бренда Swarovski и порадовала фанатов. Тогда супермодель снялась в кроп-топе, оформленном множеством бриллиантов, многоярусном чокере, браслетах и массивных кольцах.