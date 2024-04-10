Польский наемник Липский заявил об отсутствии мотивированных солдат в ВСУ

Польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны 2024 года, заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) лишились мотивированных бойцов. Об этом он высказался в беседе с изданием Defence24.

Липский заявил об отсутствии мотивированных солдат в ВСУ, добавив, что подготовка солдат остается на очень низком уровне. По его мнению, военные оказываются на передовой через месяц после призыва в армию. При этом в учебных центрах перед отправкой их не обучают базовым навыкам прицеливания и стрельбы.

Наемник рассказал, что российские солдаты обладают гораздо большим временем на тренировки перед отправкой в зону боевых действий. Кроме того, их готовят более тщательно и качественно.

В том же интервью Липский рассказал о проблемах со сбором денег на дроны ВСУ. «Раньше было так, что пять пикапов можно было собрать за две недели», — посетовал он.