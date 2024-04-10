Пять россиян осуждены в Таиланде за похищение соотечественников и вымогательство

В Таиланде осудили пять граждан РФ, похитивших россиян ради вымогательства

В Таиланде осуждены пятеро граждан России, которые, как утверждается, похитили россиян ради вымогательства криптовалюты. Об этом сообщает Bangkok Post.

Сообщается, что 31 января группа мужчин похитила 23-летнего соотечественника и его супругу в районе Муанг на Пхукете. Пара утверждала, что их посадили в черный фургон и заставили перевести криптовалюту на сумму 901 200 долларов. После того, как они перевели деньги, их отпустили. После этого пострадавшие россияне обратились в полицию (при этом ранее издание сообщало, что оба они граждане Белоруссии).

Похитителей задержали — двоих поймали в аэропорту Пхукета, когда они собирались покинуть страну. Все пятеро отрицали вину. Похищенные утверждали, что не знали преступников, поскольку прибыли на Пхукет в декабре, тогда как подозреваемые приехали на курортный остров в январе.

10 апреля провинциальный суд Пхукета приговорил каждого к двум годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью принуждения и незаконном задержании.

В 2022 году в Приморье судили жителя Владивостока за преступления, совершенные в Таиланде в 2014 году. По версии следствия, он с другом на Пхукете заманил друга-бизнесмена на виллу и вымогал у него 100 тысяч долларов.