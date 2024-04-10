Республика бывшего СССР захотела принять миллион туристов из России

Узбекистан рассчитывает привлечь миллион туристов из России в 2024 году

В 2024 году Узбекистан рассчитывает принять около миллиона российских туристов. О том, что республика бывшего СССР захотела привлечь еще больше путешественников, РИА Новости рассказал глава департамента маркетинга Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.

«Российский туристический рынок — это стратегический рынок для Узбекистана», — сказал он. Мирджалилов отметил, что в этом направлении проводится активная работа.

Например, в марте узбекистанские туристические компании участвовали в выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. В августе страна также представит свои достижения на форуме «Путешествуй!».

«В течение года по нескольким российским городам-миллионникам запланировано роуд-шоу "Путешествуй в Узбекистан"», — добавил Мирджалилов.

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и рассказала, что местные жители радушно принимают туристов. «К тебе будут подходить, знакомиться, узнавать, откуда ты, предлагать помощь», — отметила она.