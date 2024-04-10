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16:49, 10 апреля 2024Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею миллионы рублей

Логист из Тюмени выиграл в лотерею 14,5 миллиона рублей

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

Житель Тюмени выиграл миллионы рублей в государственную лотерею. Об этом сообщает «Мега Тюмень».

Логист, чье имя не раскрывается, рассказал, что приобрел билет, комбинация цифр в котором ему понравилась. Россиянин, воспитывающий двоих детей, с помощью выигрышной комбинации получил 14,5 миллиона рублей. По его словам, ранее он выигрывал только 10 тысяч рублей.

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Тюменец признался, что планирует купить на эти деньги трехкомнатную квартиру, чтобы у каждого ребенка была отдельная комната.

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 685 787 рублей.

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      Карина Черных
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