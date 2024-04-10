Россиянку задержали за попытку поджечь музей СВО в российском городе

Пытавшуюся поджечь музей СВО в Саратове задержали по статье о теракте

Полицейские задержали жительницу Мурманской области, которая пыталась поджечь «Музей истории специальной военной операции (СВО)» в Саратове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ведомства, о задымлении в здании на Московской улице стало известно в ночь на вторник, 9 апреля. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов заметили разбитое кирпичом окно, через которое злоумышленник забросил бутылку с зажигательной смесью.

Вскоре по подозрению в преступлении была задержана 35-летняя женщина. Во время допроса она пояснила, что подожгла здание по заданию неизвестных, которые заявили, что ее данными завладели злоумышленники, и порекомендовали устроить поджог здания музея. В отношении нее возбуждено уголовное дело о теракте.