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12:03, 10 апреля 2024Экономика

Названы улицы Москвы с самыми высокими ценами на жилье

Skolkovo Realty: звание самой дорогой локации Москвы удерживает улица Усачева

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Самой дорогой локацией столицы вновь признана улица Усачева. Какие московские улицы отличаются самыми высокими ценами на недвижимость, выяснила компания Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах агентство учитывало объекты, где стоимость «квадрата» площади превышает миллион рублей. С начала 2024 года число дорогостоящих лотов в Москве выросло на 24 процента.

На улице Усачева, которая второй месяц удерживает лидерство в рейтинге, экспонируется 317 подобных квартир. Вторую строчку заняла Мосфильмовская улица. По этому адресу продается 179 объектов в данном ценовом сегменте, причем с января их количество выросло на 69 лотов. «Это самый значительный рост количества дорогих объектов в Москве», — отмечают аналитики. Замыкает тройку лидеров улица Ефремова. Здесь рынок жилья, где цена квадратного метра начинается от миллиона рублей, представлен 106 квартирами.

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Помимо этих улиц, квартиры по таким расценкам можно найти по 60 адресам мегаполиса. Заметнее всего предложение на дорогую жилплощадь поредело на улице Спиридоновка. С начала года экспозиция в этом месте сократилась с 26 лотов до 6.

Как сообщалось ранее, самая дешевая квартира на вторичном рынке улицы Усачева обойдется в 20 миллионов рублей. Лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в доме 1961 года постройки. Самый бюджетный вариант в новостройке оценивается в 71,7 миллиона рублей. Это однокомнатные апартаменты площадью 84 «квадрата».

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      Виктория Клабукова
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