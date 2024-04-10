В Подмосковье ввели «Сирену» из-за информации о причастном к теракту в «Крокусе»

В Чехове ввели «Сирену» из-за информации о причастном к теракту в «Крокусе»

В подмосковном Чехове ввели сигнал «Сирена» из-за информации о причастном к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил глава города Михаил Собакин в своем Telegram-канале.

«Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал "Сирена"», — написал он.

Чиновник заявил, что держит ситуацию на личном контроле, а также пообещал информировать об оперативных мероприятиях.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Чехове ведется поиск подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Отмечается, что мужчина скрылся в лесу рядом с поселком Мещерским. Разыскиваемый — 47-летний Николай С. Ему удалось сбежать от сотрудников ФСБ.