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19:32, 10 апреля 2024Мир

В США заявили о снижении числа иностранных наемников на Украине

Экс-разведчик Риттер: на Украине сократилось число иностранных наемников

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На Украине сократилось число иностранных наемников после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом прошлого года. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер каналу на YouТube Dialogue Works.

«Наемники стали осознавать, что война – это ад, не шутка и не игра. Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание. Сегодня, думаю, на поле боя можно заметить все меньше наемников», — рассказал военный аналитик.

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      Максим Габриелян
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