Брат экс-президента Польши обвинил Россию в крушении Ту-154 под Смоленском

Качиньский на посвященной катастрофе Ту-154 церемонии обвинил в трагедии Россию

Ярослав Качиньский на церемонии, посвященной 14-й годовщине авиакатастрофы Ту-154 президента Польши его брата Леха Качиньского под Смоленском, обвинил в трагедии Россию. Об этом сообщает RFM24.

«Трагедия трагедией, но это было нападение. Я до сих пор слышу, даже сегодня услышал от журналистов, что комиссия Антония Мацеревича не представила доказательств нападения. Но она представила доказательства — это было нападение», — сказал он.

Вспоминая своего брата, Качиньский заявил, что тот хотел восстановить польский патриотизм и силу польской нации, а также построить сильное польское государство.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 10 апреля 2010 года под Смоленском не оправдались. В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения пострадавшим. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».