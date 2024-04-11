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19:03, 11 апреля 2024Культура

Куклачев заявил о любви кошек к песням SHAMAN

Дрессировщик Куклачев заявил, что его кошки любят слушать песни SHAMAN

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев заявил о любви кошек к песням исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его слова приводит НСН.

Куклачев рассказал, что его питомцы очень хорошо понимают музыку и улавливают тембр голоса певца. «SHAMAN кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился», — заявил он.

Дрессировщик отметил, что кошки не любят тяжелый рок, так как перевозбуждаются от вибраций. Животных успокаивают классические мелодии, добавил Куклачев. По его словам, кошки могут полюбить исполнителей, по тембру голоса созвучных с их хозяевами. «Мы выступаем год, два, три, четыре, кошка уже знает свою музыку. Я как-то под другую музыку пришел, начал работать, а она не выходит: "Я не буду ничего делать, музыка не та". Это удивительно», — поделился народный артист РСФСР.

Ранее SHAMAN высказался о предложении включить его песни в школьную программу.

ЖЗЛ
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