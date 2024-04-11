Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

Ведущая Seven Network Барр расплакалась в прямом эфире из-за коллеги Темплтона

Ведущая утреннего шоу Sunrise на австралийском телеканале Seven Network Натали Барр расплакалась в прямом эфире во время репортажа, посвященного ее коллеге, корреспонденту Натану Темплтону, которого не стало 9 апреля. Фрагмент с ее эмоциональной реакцией на потерю опубликовало издание Daily Mail.

В эфире Sunrise показали фрагменты репортажей Темплтона с футбольных матчей и соревнований по плаванию. «Спасибо, Темпо, за то, что делал нашу жизнь ярче. Нам так повезло, что мы были знакомы с тобой и вместе работали. Нам будет тебя не хватать», — сказала Барр.

После того как ролик о Темплтоне закончился, Барр не смогла сдержать слез. «Мы знаем, что у тебя было еще много историй, которые ты мог рассказать зрителям. Нам жаль, что теперь это невозможно», — сказала она плача.

Темплтона не стало 9 апреля. По предварительным данным, 44-летнему журналисту стало плохо во время прогулки с собакой в парке в австралийском городе Джелонге. Он скончался на месте.

Натан Темплтон с 2016 года работал на Seven Network. Он снимал спортивные репортажи для утреннего шоу Sunrise.