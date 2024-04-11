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14:40, 11 апреля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об обостряющихся весной заболеваниях

Врач Филева заявила, что весной обостряются цистит, гайморит, отит и герпес

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Поскольку весной у большинства россиян снижается иммунитет, в это время года обостряются многие заболевания. Их назвала в беседе с Life.ru врач Александра Филева.

Среди них — простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. «При резкой смене температуры иммунная система ослабевает и организм становится более уязвимым для патогенных микробов», — заявила специалист. Она объяснила, что из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия.

Помимо этого, весной выше вероятность обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивается риск инфарктов и инсультов. Также напоминают о себе заболевания опорно-двигательного аппарата, дерматиты, заболевания желудочно-кишечного тракта. Филева добавила, что весной обостряются и хронические расстройства психики. Это связано с тем, что из-за длинного светового дня меняются биоритмы, активизируется гормональная система.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева призвала отказаться от диет весной. По ее словам, потребности организма в этот период кратно увеличиваются. В связи с этим специалист посоветовала употреблять полезные жиры, содержащие витамины А и Е.

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      Алина Гончарова
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