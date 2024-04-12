Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:29, 12 апреля 2024Культура

Басков подвергся критике за шутку на федеральном канале

Певец Николай Басков пошутил про дуэт HammAli & Navai и подвергся критике

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Народный артист России Николай Басков подвергся критике за произнесенную в эфире федерального канала шутку. Исполнитель посмеялся над названием дуэта HammAli & Navai во время съемок программы «Дуэты» на телеканале «Россия 1».

«Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь, брат, навали, хочешь — уходи!» — заявил певец.

По данным News.ru, после произнесенной фразы на Баскова обрушилась критика поклонников дуэта в социальных сетях.

Помимо этого, один из участников музыкального объединения Александр Алиев выразил недовольство шуткой и не понял людей, которых она рассмешила. По его словам, высказывание Баскова о дуэте могло бы быть забавным семь лет назад, когда HammAli & Navai только начал формироваться.

Ранее Басков рассказал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ рассекретила документ об уничтожении группы французов под Брянском. Как они туда попали?

      «Калашников» выпустил электробайк по мотивам легендарного мотоцикла

      ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

      Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

      Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков

      Названы способы дольше сохранить репчатый лук свежим

      Подполье заявило об ударе по бойцам «Кракена» в Харьковской области

      В Донецке пропал американский журналист

      Люди пострадали при взрыве врезавшегося в здание российского предприятия БПЛА

      Путин поручил «Роскосмосу» найти деньги на ядерную энергетику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше