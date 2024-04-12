Басков подвергся критике за шутку на федеральном канале

Певец Николай Басков пошутил про дуэт HammAli & Navai и подвергся критике

Народный артист России Николай Басков подвергся критике за произнесенную в эфире федерального канала шутку. Исполнитель посмеялся над названием дуэта HammAli & Navai во время съемок программы «Дуэты» на телеканале «Россия 1».

«Это продукты? Новые хамали-навали! Только что испекли! Хочешь, брат, навали, хочешь — уходи!» — заявил певец.

По данным News.ru, после произнесенной фразы на Баскова обрушилась критика поклонников дуэта в социальных сетях.

Помимо этого, один из участников музыкального объединения Александр Алиев выразил недовольство шуткой и не понял людей, которых она рассмешила. По его словам, высказывание Баскова о дуэте могло бы быть забавным семь лет назад, когда HammAli & Navai только начал формироваться.

Ранее Басков рассказал, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать».