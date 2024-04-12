Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:05, 12 апреля 2024Культура

Киану Ривз сломал колено при падении на ковер во время съемок фильма

Режиссер Ансари вспомнил, как Киану Ривз сломал колено, споткнувшись о ковер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадский актер Киану Ривз сломал колено, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок фильма «Удача». Об этом сообщил режиссер картины Азиз Ансари, передает Daily Mail.

Кинематографист поведал, что во время съемочного процесса он посоветовал артисту прийти в себя наедине с собой.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: "Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут". И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: "Мое колено!"» — рассказал Ансари.

Несмотря на перелом, Ривз остался на площадке и принял участие в съемках нескольких сцен. Помимо этого, он собирался отыграть эпизод, где его герой танцует сальсу, однако режиссеру картины удалось его отговорить.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. запланировала снять еще один фильм в рамках франшизы «Матрица», главную роль в которой исполнили Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве взорвали черный внедорожник. Его хозяином оказался бывший подполковник СБУ

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      В России из школьной программы решили убрать один предмет

      Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Сумах

      Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»

      В Москве появились «космические» знаки

      Путин и Лукашенко решили провести тет-а-тет переговоры в Кремле

      Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

      Доходы России от продажи нефти упали

      Зендея взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше