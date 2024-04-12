Киану Ривз сломал колено при падении на ковер во время съемок фильма

Режиссер Ансари вспомнил, как Киану Ривз сломал колено, споткнувшись о ковер

Канадский актер Киану Ривз сломал колено, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок фильма «Удача». Об этом сообщил режиссер картины Азиз Ансари, передает Daily Mail.

Кинематографист поведал, что во время съемочного процесса он посоветовал артисту прийти в себя наедине с собой.

«Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: "Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут". И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал: "Мое колено!"» — рассказал Ансари.

Несмотря на перелом, Ривз остался на площадке и принял участие в съемках нескольких сцен. Помимо этого, он собирался отыграть эпизод, где его герой танцует сальсу, однако режиссеру картины удалось его отговорить.

Ранее стало известно, что студия Warner Bros. запланировала снять еще один фильм в рамках франшизы «Матрица», главную роль в которой исполнили Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс.