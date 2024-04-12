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15:27, 12 апреля 2024Бывший СССР

Киргизия выразила России обеспокоенность из-за инцидента с семьей дипломата

МИД Киргизии выразил России обеспокоенность из-за инцидента с семьей дипломата

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции РФ по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом со ссылкой на киргизский МИД пишет ТАСС.

Уточняется, что 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым. «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что действия полицейских нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. Кроме того, инцидент назвали недопустимым. В МИД Киргизии подчеркнули, что это требует тщательного разбирательства и «привлечения виновных лиц к ответственности» в короткие сроки. В свою очередь, Бурьев выразил сожаление в связи со случившимся.

8 апреля киргизские СМИ сообщили, что двое сотрудников МВД отправились в дом советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его пребывания на территории РФ.

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      Кристина Есикова
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