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10:55, 12 апреля 2024Среда обитания

По всей России пройдут соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры»

«Чистые Игры» пройдут с 20 по 29 апреля при поддержке Сбера

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» пройдут на всей территории России с 20 по 29 апреля. Партнером и активным участником программы выступит Сбер. Об этом говорится в пресс-релизе компании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Соревнования пройдут в формате командных состязаний волонтеров в парках, лесах и прибрежных зонах страны. В каждой игре участвует от 30 до 1,5 тысячи человек. За час они могут собрать от 0,5 до 20 тонн мусора. Отмечается, что благодаря соревновательному элементу турнира каждый участник может собрать в 5–10 раз больше мусора, чем во время обычных субботников. Ключевые игры в этом сезоне ожидаются в Астрахани, Вологде, Красногорске Московской области, Махачкале, Омске, Уфе и других городах — всего ожидается порядка 130 игр по всей стране.

На мероприятии будет интересно как взрослым, так и детям — «Чистые Игры» проходят в формате фестиваля. Для участников проведут творческие мастер-классы и викторины с розыгрышем призов от просветительской платформы «Сберегаем вместе». Волонтеров также ждет конкурс артефактов — самых интересных находок, собранных участниками.

«Сбер третий год подряд поддерживает проведение "Чистых Игр". География турнира расширяется, особенно радует, что к нам присоединяется все больше волонтеров. Мы приглашаем всех желающих стать частью нашей дружной зеленой команды и принять вместе с нами участие в весенней уборке»», — рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, нужно найти свой город в списке игр, затем зарегистрироваться на сайте и прийти в назначенное время в указанное место.

Российский этап соревнований является частью Евразийского кубка чистоты — соревнований по сбору мусора в странах СНГ. В рамках Евразийского Кубка победителей сначала определят в каждой стране, а затем подведут итоги всего международного турнира.

«Евразийский кубок чистоты — это не только турнир, но и часть большой волонтерской экосистемы, которую выстраивает проект "Чистые Игры". К экосистеме подключаются все новые эколидеры, которых мы обучаем и поддерживаем. Эколидеры, в свою очередь, влияют на распространение экопрактик в своих регионах и странах», — отметил Дмитрий Иоффе, основатель и руководитель «Чистых Игр».

«Чистые Игры» проходят в России с 2014 года, в 2023 году экотурнир впервые состоялся как международный чемпионат ― «Чистые Игры» прошли в странах СНГ.

Мария Черкасова
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