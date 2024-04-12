Сообщение об особых тетрадях для школьников в новых регионах не подтвердилось

Сообщение о специальных тетрадях для школьников в Запорожье не подтвердилось

Назначенный киевскими властями глава администрации Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале заявил, что в новых регионах России детей заставляют пользоваться особыми тетрадями с милитаристскими высказываниями и изображением президента Владимира Путина на обложках. Однако данное сообщение не получило реального подтверждения.

Кроме того, по словам Федорова, на некоторых тетрадях присутствуют портреты участников спецоперации на Украине. Автор поста уточнил, что такие обложки для школьников были созданы в рамках проекта «Правильные тетрадки», нацеленного на патриотическое воспитание. В качестве подтверждения своих слов глава администрации прикрепил снимок — на нем виден фрагмент тетради с портретом Путина в военной форме и его высказыванием о целях спецоперации.

В действительности школьников в новых регионах не принуждают пользоваться определенными тетрадями в ходе обучения. Проект «Правильные тетрадки» действительно существует, однако он был запущен еще в 2021 году, до начала СВО, и специальные тетради дарят ученикам по всей стране. Пользоваться ими они могут как и ранее, на добровольной основе. На обложки нанесены не только портреты участников боевых действий на Украине, но и героев Бородинской битвы, первой и второй оборон Севастополя, Сталинградской битвы, обороны Москвы и Ленинграда, а также героев более ранних периодов истории страны — полководца Александра Невского, руководителей народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, полководца Александра Суворова.

Наконец, стоит отметить, что на опубликованном Федоровым фото представлено, вероятнее всего, изображение несуществующей тетради — для его создания использовали картинку, находящуюся в открытом доступе. Кроме того, заметно, что линии для подписи на обложке кривые. При этом не видно, присутствует ли под картонным покрытием блок с листами для письма. Настоящие тетради с изображениями российских исторических деятелей выглядят совершенно иначе.

Утверждения о том, что школьников в новых регионах России заставляют пользоваться специальными тетрадями, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».