Власти Киргизии заявили о непричастности к отказу от карт «Мир»

Премьер-министр Жапаров: власти Киргизии не причастны к отказу от карт «Мир»

Власти Киргизии не причастны к отказу от обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров, его слова приводит государственное агентство Кабар.

К решению отказаться от карт «Мир» причастен Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), который не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. Вероятно, эти организации опасались санкций со стороны западных стран, предложил чиновник.

«Во-первых, мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту "Мир" не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания», — заявил он.

По словам представителя властей, карта «Мир» принесла бы больше пользы Киргизии, чем россиянам. Сейчас в РФ трудится более миллиона граждан бывшей республики СССР, которые пользовались российской платежной системой. В качестве альтернативы в стране могли бы открыть банк или филиал крупного российского банка, однако пока этого не сделано, заявил Жапаров.

Ранее Жапаров объяснил прекращение обслуживания «Мир» в Киргизии давлением латвийской компании, которая обслуживает межбанковский процессинговый центр страны. По его словам, обслуживание карт прекращено временно, и у республики есть «ряд механизмов и мероприятий» по этому вопросу, но решения пока нельзя озвучивать. Сроки, в течение которых эти решения могут быть задействованы, Жапаров также не назвал.

