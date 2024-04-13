Число погибших при нападении на ТЦ в Австралии выросло

Число погибших при нападении на ТЦ в Сиднее выросло до шести

Число погибших при нападении на торговый центр (ТЦ) в Сиднее выросло до шести. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

«Шестая жертва ножевых ранений скончалась в больнице (...). Еще семь пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом или критическом состоянии в больницах Сиднея», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на людей в торговом центре в Сиднее. Федеральная полиция Австралии проводит консультации с полицией Нового Южного Уэльса и при необходимости задействует объединенную группу по борьбе с терроризмом.

Бригады скорой помощи доставили восемь пациентов, включая ребенка, в больницы по всему Сиднею.