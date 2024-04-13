Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 13 апреля 2024Россия

Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая

Губернатор Ведерников: в Псковской области не будут проводить парад на 9 Мая

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая — в Псковской области приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться», — объявил он.

Глава области добавил, что будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах.

Ведерников отметил, что на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отдельное внимание уделили оказанию традиционных мер поддержки ветеранов.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские военные не подчиняются приказам и угрожают командирам. Какие проблемы в рядах армии признал главком ВСУ?

      Мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения

      Анастасия Ивлеева влезла в долги из-за неоткрытого бара

      Названа позиция РФС в ходе переговоров с ФИФА и УЕФА

      Стало известно об изменении самочувствия Куклачева после операции на сердце

      МВД начало проверку после жалобы жены киргизского дипломата в Москве

      Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая

      МИД Израиля призвал ЕС признать КСИР террористической организацией

      Французский политик предрек конец Украины Зеленского

      Рогов назвал удар по Токмаку крупнейшей атакой ВСУ в Запорожье за 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше