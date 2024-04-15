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20:41, 15 апреля 2024Ценности

69-летняя журналистка опубликовала откровенное фото без штанов

69-летняя журналистка Карин Ройтфельд показала фигуру на фото без штанов

Фото: @carineroitfeld

Бывший главный редактор французской версии журнала Vogue, журналистка Карин Ройтфельд показала фигуру на откровенном фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 69-летняя знаменитость позировала на диване, подогнув под себя одну ногу и повернувшись к музыкальному проигрывателю с пластинкой. При этом ее монохромный черный наряд составляли атласная блузка с короткими рукавами, прозрачные колготки и трусы.

В то же время Ройтфельд примерила босоножки на высоких каблуках из коллекции бренда Gucci 2004 года. Обувь оказалась оформлена множеством ремешков, украшенных кристаллами.

Ранее в апреле 56-летняя крестница короля Карла III, английская фотомодель и дизайнер Индия Хикс снялась топлес во время поездки на Багамы.

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      Карина Черных
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