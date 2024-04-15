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09:14, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал главное достижение Рунета

Артемий Лебедев назвал независимость главным достижением Рунета за 30 лет

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главное достижение Рунета за 30 лет его существования. На эту тему он высказался в своем обзоре новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Лебедев напомнил, что 7 апреля исполнилось 30 лет со дня регистрации национального домена .ru. По словам блогера, главное достижение российского интернета за эти годы — обретение им суверенности и независимости.

«У нас своя собственная инфраструктура, и если вдруг что случится с нашим интернетом снаружи, то внутри мы не останемся без интернета. Все пройдет практически незамеченным, потому что у нас все хорошо, и свое, и налажено, и работает», — заявил он.

Ранее Лебедев высказался о преимуществе России перед странами Европы. Он указал на тот факт, что в российских домах, в отличие от европейских, есть отопление в холодное время года.

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      Маргарита Щигарева
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