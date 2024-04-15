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14:45, 15 апреля 2024Россия

В Госдуме высказались о сроках восстановления Орска после наводнения

Депутат Останина предупредила о риске эпидемии в Оренбургской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На данный момент вопрос о темпах восстановления Орска после наводнения кажется преждевременным, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что уровень воды только недавно начал снижаться.

«Только сегодня было сообщение о том, что началось незначительное снижение уровня воды, так что вопрос о сроках восстановления преждевременный. Нужно подождать, пока пройдет стихия, пока уйдет вода. После этого уже анализировать, какие дома получили какие повреждения. Все зависит от сроков паводка и того, будет ли вода еще подниматься», — объяснил Кошелев.

Депутат Госдумы от Оренбургской области Нина Останина также сочла преждевременным вопрос о темпах восстановления города и возвращения граждан в свои дома. Она рассказала, что постепенно вода уходит, но она проникла глубоко в землю и вымыла значительный слой, что затронуло кладбища и скотомогильники.

«Все это чревато опасными последствиями. Я буду требовать направить туда комиссию, чтобы в правительстве понимали, что это серьезно», — предупредила депутат.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от паводка Орске от воды освободились уже 3,2 тысячи домов и приусадебных участков. Губернатор области отметил, что разрушения инфраструктуры и жилья являются значительными, поэтому к работе подключились все службы, а также предприятия и сами жители.

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      Наталия Белова
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