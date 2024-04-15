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14:45, 15 апреля 2024Ценности

Реальная цена купленного в секонд-хенде вечернего платья удивила блогершу

Кадр: @ashleygeorge06 / TikTok

Медсестра и блогерша Эшли Джордж купила наряд в секонд-хенде и удивилась, случайно узнав его реальную цену. Соответствующий материал приводит The Sun.

Девушка рассказала, что во время шопинга посетила магазин подержанных вещей Reclectic в Филадельфии, США. Там ее внимание привлекло корсетное вечернее платье длины макси черного цвета без бретелей. Юзерша отметила, что она решила его приобрести, несмотря на меньший размер. Данный предмет гардероба обошелся ей в 25 долларов (примерно 2 тысячи рублей).

Впоследствии Джордж опубликовала видео с указанной одеждой в своем TikTok-аккаунте. В свою очередь, когда зрители также стали интересоваться вещью, блогерша поискала информацию о ней в интернете.

Так, автор ролика выяснила, что купленное ею платье бренда Mac Duggal стоит на официальном сайте 498 долларов (примерно 46 тысяч рублей). При этом в описании марки указано, что ее основал дизайнер родом из Индии Мак Дуггал, наряды которого носили актрисы Гвинет Пэлтроу, Ева Лонгория, манекенщица Кайли Дженнер и телезвезда Хлои Кардашьян.

В апреле невеста показала свадебное платье из благотворительного магазина и удивила пользователей сети.

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      Алина Гостева
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